Müsilaj ile mücadele eden illerdeki balıkçılara çifte bayram: 2 kat destekleme alacaklar

Müsilaj ile mücadele eden illerdeki balıkçılara çifte bayram: 2 kat destekleme alacaklar Müsilaj ile mücadele eden illere 2 kat destekleme kararına balıkçılar çok sevindi Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu: "Allah devletimize zeval vermesin inşallah" Resmi...

Müsilaj ile mücadele eden illerdeki balıkçılara çifte bayram: 2 kat destekleme alacaklar

Müsilaj ile mücadele eden illere 2 kat destekleme kararına balıkçılar çok sevindi

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu: "Allah devletimize zeval vermesin inşallah"

TEKİRDAĞ - Resmi gazetede yayımlanan geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde Marmara Denizinde müsilaj ile mücadele eden balıkçıların 2 kat destekleme alacağı haberi balıkçılara çifte bayram ettirecek.

Resmi gazetede yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığından geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde 2020-2021'de balıkçılara yönelik yapılacak olan desteklere yönelik esaslar açıklandı. Bu Tebliğde düzenlenen desteklemeden, geçerli bir ruhsata sahip olan, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabiliyor. Karar çerçevesinde Marmara Denizi çevresinde bulunan illerdeki balıkçılara yönelik açılan geçici madde ile müsilaj ile mücadele eden illere desteklemelerin 2 kat ödeneceği açıklandı.

1 Eylül ile çifte bayram edecekler

Kararın resmi gazetede yayımlanmasından sonra desteklemelerden 2 kat faydalanacak olan Tekirdağlı balıkçılar, haberi duyunca çok sevindiklerini dile getirdi. Bu haberle av yasağının kalkacağı 1 Eylül'ü bekleyen balıkçılar çifte bayram yaşıyor.

Müsilaj mücadelesine 2 kat ödeme

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Karadeniz'deki arkadaşlarımız ile istişare ediyoruz. Palamut, lüfer ve çinekopun bol olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlarımız tüm bakımlarını yaptılar. Kayıklarımız boyandı, mazotlarımız alındı. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyeceğiz inşallah. Salyanın bundan yaklaşık 2 ay öncesine kadar Marmara'da tamamıyla bittiğini görüyoruz. Bununla alakalıda Allah devletimizden razı olsun. Resmi gazetede yayımlandı. Mağdur olan arkadaşlarımıza 2 katı ödeme inşallah bizlere takdim edecekler. Balıkçımız biraz daha rahatlamış olacak. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Çok sevinçliyiz. Hem balık olacağından dolayı sevinçliyiz. Hem de devletimizin bize böyle yardımda bulunacağından daha da sevinçliyiz" dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz ise "Evet 2 katını verecek. Bin 250 alan arkadaşlarımız 2 buçuk alacak. Allah razı olsun devletimizden. Balıkçıyız günlük yaşayan insanız. Ne gelirse Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ