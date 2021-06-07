Müsilaj felaketinin son durumu böyle görüntülendi
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Müsilaj felaketinin son durumu böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun - Haberler | Güncel

Müsilaj felaketinin son durumu böyle görüntülendi Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Müsilaj felaketinin son durumu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu arttıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu.

Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde son durum drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi.

Müsilaj felaketinin son durumu böyle görüntülendi
Müsilaj felaketinin son durumu böyle görüntülendi
Müsilaj felaketinin son durumu böyle görüntülendi
Müsilaj felaketinin son durumu böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun

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