"Müsilaj" farkındalığı için kulaç attı
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"Müsilaj" farkındalığı için kulaç attı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

- "Müsilaj" farkındalığı için kulaç attı Avrupa'nın en önemli ve zorlu parkurlarında elde ettiği başarılar ile adından söz ettiren Aslı Keçelioğlu, bu kez Müsilaj deniz salyası farkındalığını oluşturmak için 3 kilometre kulaç attı.

- "Müsilaj" farkındalığı için kulaç attı

AYDIN - Avrupa'nın en önemli ve zorlu parkurlarında elde ettiği başarılar ile adından söz ettiren Aslı Keçelioğlu, bu kez Müsilaj deniz salyası farkındalığını oluşturmak için 3 kilometre kulaç attı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, Triatlon sporcusu Aslı Keçelioğlu, Marmara denizinde ortaya çıkan Müsilaj deniz salyası ile ilgili kulaç attı, denizlerin kirlendiğine değinen Keçelioğlu, "Doğal hayatı etkileyen etkenler var, insanları bu konuda bilinçlendirmek lazım, denize atılan poşetler bazı deniz canlılarının sonu olabiliyor. 2013 yılından beri deniz kaplumbağaları Caretta Carettalar Kuşadası'na yumurta bırakmıyor kaplumbağalar denize atılan poşetleri, plastik şişeleri, deniz anası diye yutabiliyor, buda kaplumbağanın bağırsağında erimediği için bu canlılar hayatını kaybedebilir. Yunuslar için de durum aynı, vatandaşların daha duyarlı olmasını gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak Marmara da olduğu gibi buralarda da Musilaj deniz salyasını görmemiz anlamına gelir" dedi.

'Müsilaj' farkındalığı için kulaç attı
'Müsilaj' farkındalığı için kulaç attı
'Müsilaj' farkındalığı için kulaç attı
'Müsilaj' farkındalığı için kulaç attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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