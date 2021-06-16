KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
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KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT Körfezi'nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası, denizin dibine çökerek tabanda tortu oluşmasına neden oldu.

İZMİT Körfezi'nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası, denizin dibine çökerek tabanda tortu oluşmasına neden oldu. İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası dibe çökerek, deniz tabanında tortu oluşmasına neden oldu. Oluşan tabaka, sportif dalış yapan Levent Şişman'ın kamerasına yansıdı. Görüntülerde deniz dibine çöken müsilajın bir halı gibi deniz tabanını kapladığı ve bazı deniz canlılarını olumsuz etkilediği görülüyor. Öte yandan dalgıç tarafından çekilen görüntülerde yapışkan halde bulunan deniz salyasının parçalandığında iç kısmının karardığı görülüyor.

KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU
KOCAELİ MÜSİLAJ DENİZ TABANINDA TORTU OLUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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