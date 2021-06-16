Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi
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Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış - Haberler | Ekonomi

Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi Balıkları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde müsilaj yüzünden balık satışları düştü.

Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi

Balıkları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde müsilaj yüzünden balık satışları düştü.

Marmara Denizi'nde müsilaj, balık tüketimi konusunda endişelere neden oldu. Beyaz, köpüksü madde olan müsilajın balıkları zehirlediği iddiaları, Bandırma balık halinde satışları olumsuz etkiledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık tezgahlarının ziyaretçileri azaldı. Tezgahlarda istavrit 25 çipura ve levreğin tanesi 25, hamsinin ise 20 liradan satılıyor.

Uzun yıllardır balık satışı yaparak geçimini sağlayan esnaflardan Barış Yıldız, vatandaşlarda yanlış bir algı oluştuğunu belirtip Yıldız "Müsilaj denizdeki mikro organizmaların oluşturduğu sadece bir salgıdır. Denizlerimizdeki balıklara hiçbir zarar yoktur. Gönül rahatlığıyla balık tüketebilirsiniz. Bizlerde balıkhanemizde sürekli balık tüketiyoruz, herhangi bir zehirlenme yaşanmadı. Bilim adalarının yaptığı araştırmalar sonucu hiçbir canlıya zararı yoktur. Bu durumdan hiçbir vaka yaşanmamıştır. Balıkları tezgahlara koymadan önce bizler de sıkı kontrolden geçiriyoruz. Bizler de temizlediğimiz balıkların içlerinden hiçbir müsilaj kalıntısına rastlamadık. Gönül rahatlığıyla balığı tüketebilirsiniz. Vatandaşlarımızı tedirgin eden müsilaj yüzünden tezgahlarımıza çok çeşit balık koyamıyoruz. Müsilaj balık tüketimini haliyle etkiledi. Fiyatlar standart değişmedi. Havalar sıcak olduğu için biraz sıkıntı yaşanıyor" dedi.

Müsalaj, Balıkçı esnafını olumsuz etkiledi

Deniz salyası nedeni ile tedirgin olan vatandaşlar deniz ve deniz ürünlerinden uzak durması sonucu Bandırmalı balıkçılara ağır darbe vurdu. Marmara denizinde avlanan balıkçı esnafı kahvelerde bekliyor. Marmara Denizi'nde ki deniz salyası haberleri etkisi ile balık avına çıkamayan balıkçılar, balıkçı kahvesinde endişeli halde bekliyor. Öte yandan "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlatılan Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği Günde ortalama 20 ton ve üzeri müsilaj temizleneceği açıklandı.

Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi
Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi
Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi
Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Barış

Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi
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