Müsilaj Araştırmalarına Özel ARDEB Çağrısı Açıldı
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Müsilaj Araştırmalarına Özel ARDEB Çağrısı Açıldı

Müsilaj Araştırmalarına Özel ARDEB Çağrısı Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Denizel ekosistemlerde, iklim ve trofik koşullara bağlı olarak farklı mikroorganizmalar tarafından üretilen organik madde birikimi olarak tanımlanan müsilaj yapı, son dönemlerde ülkemizde Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline gelmiştir.

Denizel ekosistemlerde, iklim ve trofik koşullara bağlı olarak farklı mikroorganizmalar tarafından üretilen organik madde birikimi olarak tanımlanan müsilaj yapı, son dönemlerde ülkemizde Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Yarattığı olumsuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı etkileri sebebi ile müsilajın oluşum mekanizması, izlenmesi, oluşumunun önlenmesi, bertarafı, değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konularında sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından "Müsilaj Araştırmaları" başlıklı özel bir çağrı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında yapılacak proje başvuruları için son tarih 26/07/2021 olarak belirlenmiştir. Açılan çağrıya ilişkin bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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