'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' projesine başvurular başladı

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ekosistemi için bir tehdit haline gelen müsilaja karşı sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' projesine başvuruların başladığını duyurdu.

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ekosistemi için bir tehdit haline gelen müsilaja karşı sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' projesine başvuruların başladığını duyurdu.

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marmara ve Kuzey Ege'de ortaya çıkan müsilaj sorununa karşı sürdürülebilir çözüm üreten çalışmalara 300 bin TL'ye varan nakdi destek sağlama imkanı sunan "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" projesinin başvuru tarihinin başladığını açıkladı. Bakan Varank yaptığı paylaşımda, "Müsilaj ile etkin mücadelemiz devam ediyor! Pek çok disiplini bir araya getirecek çalışmaların destekleneceği 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' kapsamında müsilaja karşı aktif çözümler üretecek proje sahiplerini bekliyoruz" dedi.

DESTEK ÜST LİMİTİ 300 BİN TL

Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde ekosistem için önemli bir tehdit haline gelen müsilajın olumsuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı etkileri sebebi ile oluşum mekanizması, izlenmesi, oluşumunun önlenmesi, bertarafı, değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konularında sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı"na çıkılmasına karar verildi. TÜBİTAK, yapılan çağrı kapsamında Müsilajın Biyoçeşitliliğe Etkilerinin Araştırılması ve Restorasyon Çalışmaları, Müsilajın Oluşum Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması/Müsilajı Tetikleyen Faktörlerin Açığa Çıkarılması, Denizel Ortama Girecek Kirletici Miktarının Azaltılması ve İzleme ve Takip Sistemlerinin Oluşturulması, Müsilajın Mekanik/Biyoteknolojik Yöntemlerle Bertarafı ve Değerlendirilmesi, Müsilajın Halk Sağlığına Etkileri, Müsilajın Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi konu başlıklarında proje önerilerini bekliyor.

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlardan sunulan projelerin destek üst limiti 300 bin TL ve destek süresi en fazla 9 ay olmak üzere destekleneceği açıklandı. Başvurulara 12 Temmuz'da açılan çağrı, 2 hafta süresince başvuruya açık olacak. Son başvuru tarihi ise 26 Temmuz olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek araştırmaların deniz bilimleri ve mühendisliği alanlarının yanı sıra bütünsel bakış açısı ile çevre mühendisliği, şehir ve bölge planlama, su bilimleri mühendisliği, inşaat mühendisliği, ziraat mühendisliği, geomatik mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği ile yazılım mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya, biyoloji, biyoteknoloji, sosyoloji, ekonomi, halk sağlığı gibi birçok disiplini bir araya getirmesi önem taşıyor. Çağrı sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı