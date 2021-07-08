Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir Açıklaması

Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimleri, Genel Müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimleri, Su Ürünleri, Marmara Denizi ile ilgili çalışan birimleri, üniversitelerimiz, sivil...

Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimleri, Genel Müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimleri, Su Ürünleri, Marmara Denizi ile ilgili çalışan birimleri, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuyla ilgili sektör temsilcilerini dinleyeceğiz" dedi.

Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun çalışması hakkında bilgi verdi. Demir, Marmara Denizi'nde müsilaj problemi yaşandığını belirterek, tüm parti gruplarının ortak önerisiyle Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun oluşturulduğunu belirtti. Demir, komisyonun çalışmalarına Başkanlık Divanı oluşturulmasıyla başladığını kaydederek, hedefin Marmara Denizi olmak üzere diğer denizleri de göz önünde bulundurarak müsilajın sebeplerini ve çözüm önerilerini araştıracağını ifade etti. Demir, "Bugün yapılan tüm parti gruplarının temsilcilerin olduğu toplantıda, konuyla ilgili üniversitedeki bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kamu hizmeti veren meslek örgütü temsilcileri, yerel yönetimlerin temsilcileri özellikle Marmara ve çevresinde bulunan illerin yerel yönetimlerdeki Belediye Başkanları ve onların önereceği sivil toplum kuruluşları ile ilgili çalışma yapıldı. Bu süreçte dinleyeceğimiz, önerilerini alacağımız arkadaşlarımızı toparladık. Meclis tatile girdiğinde müsilaj önemi sebebiyle aldığımız karar doğrultusunda Müsilaj Komisyonu tatil yapmadan çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çalışmalarını yerinde izleyeceğiz, onların tespitini yapacağız. Dinlemek için davet ettiklerimiz arasında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimleri, Genel Müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimleri, Su Ürünleri, Marmara Denizi ile ilgili çalışan birimleri, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konuyla ilgili sektör temsilcilerini dinleyeceğiz" dedi.

Karadeniz ve Ege'ye de gidilip gidilmeyeceğine ilişkin olarak sorulan soruya Demir, "Marmara durağan kapalı bir deniz. Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerden özellikle Tuna Nehri'nin atıklarının Karadeniz'e bırakılması, kirliliğin üst akıntıyla Marmara'ya gelmesi, Marmara'nın kirliliği açısından önem arz ediyor. Konulardan birisi de Karadeniz, Karadeniz çevresi, bununla ilgili bilim insanlarının tespitleri, önerilerini alacağız. Ege Denizi'nde de İzmir Körfezi'nde planktonların patlamasıyla oluşmuş müsilaj belirtileri vardı. Onunla ilgili bilim insanlarının önerilerini alacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı