Musikimizde Renkler Konseri

Bakırköy Belediyesi desteğiyle, BASAD (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) Klasik Türk Müziği Korosu'nun vereceği konser, artık çok fazla duymadığımız eserlere yeniden can verecek.

Mandolini Artin, Kemani Tatyos (Ekserciyan), Kanuni Nubar Efendi, Karnik Garmiyan, Levon Hancıyan, Udi Hırant KENKİLOĞLU, Bimen ŞEN (DERKASPARYAN), Artaki CANDAN(TERZİYAN), Kemani Serkis SUCUYAN ve Lavtacı Ovrik KAZAZYAN eserlerinin yer aldığı konser 20:30 da başlayacak.

Şef Dicle DERMAN yönetiminde 70 kişilik kadro ile verilecek konserin son bölümünde, Ari BARUTOĞLU da iki eser seslendirecek.

Açılış konuşmasını BASAD Başkanı A.İlhan Gülek'in, sunuculuğunu Alin KAYA'nın yapacağı konseri Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'da izleyecek.