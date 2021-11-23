Musiki, Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Çalıştayı Konya'da Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde 'Program Çeşitliliği Kapsamında Hafızlık Pekiştirme, Musiki, Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Çalıştayı'nın açılışı, Selçuklu Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış programına Din Öğretimi Genel Müdürümüz, Genel Müdürlüğümüz Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda imam hatip liselerinin çalışmalarını genel olarak tanıtan bir sinevizyon gösterisi izlendi.

Hayırsever Mustafa Kaplan'ın imam hatip okullarının önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul da bir konuşma yaptı. Bünyesinde özel programlar uygulayan okulların sayıları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de bu önemli çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz'a teşekkür etti. Hafızlık programı uygulanan okullarımızın öğrencilerimize çok yönlü katkılar sunduğunu belirterek bu okullarımıza verilen emeklerin ve sunulan katkıların asla boşa gitmeyeceğini ifade etti.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da hafız öğrencilerimizin ilahiyat fakültelerine yönlendirilmelerinin önemine değinerek bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasının önemine vurgu yaptı. Mehmet Akif'in 'Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı/Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı' şiirine de değinen Yılmaz, bilimi ve sanatı bilen aynı zamanda tefsir de yapabilecek gençlerin yetişeceğini olan inancını ifade etti. 2 gün sürecek bu çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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