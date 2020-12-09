MÜSİAD yönetimi TSO'yu ziyaret etti
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MÜSİAD yönetimi TSO'yu ziyaret etti

09.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:14
MÜSİAD yönetimi TSO'yu ziyaret etti

MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Salim Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'e ziyarette bulundu.

MÜSİAD Sivas Şube Başkanı Salim Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'e ziyarette bulundu.

Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Eken'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

MÜSİAD yönetimine teşekkür eden Eken, şunları kaydetti:

"TSO görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Her zaman birlik ve beraberlik mesajını sizlerle beraber zaten her ortamda veriyoruz. Bir ve beraber olduğumuzu savunuyoruz. Sivas'ta Valimizle, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanımızla ve tüm STK'larla zaten bir arada olmamız gerekiyor ve bir aradayız. Buna nifak sokmaya çalışan, bunu bölmeye çalışan, buna bir ayrımcılık yapmaya çalışan Sivas menfaatleri için değil Sivas'a zarar vermek için çalışıyor demektir. Bu tür insanları ve kişileri aramıza koymayacağız. Devlet büyükleri bunlara müsaade etmeyecek. Bu insanlarla aynı ortamlara girmeyecek, bu memlekete kim zarar veriyorsa onun karşısında olacağız. Kim fayda sağlıyorsa da onun yanında olacağız."

Eken'e Sivas ve bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği için teşekkür eden Eminoğlu, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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