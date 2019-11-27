MÜSİAD Vizyoner'19 Zirvesi

27.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki elektronik devlet veya dijital Türkiye kullanıcı sayısının 44 milyonu geride bıraktığını belirterek, "Uzay teknolojisinde devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, MÜSİAD'ın iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, Balıkesir Bandırma'da temeli atılan bor karbürü fabrikasının 2 yıl içinde tamamlanacağını ve yıllık bin ton bor karbürünün üretileceğini söyledi.

Dünyadaki toplam bor karbürü üretiminin 7 ile 8 bin ton arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, fabrikanın bu açıdan önemli bir kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık dörtte üçü Türkiye'de olduğu için bu üretimin uzun yıllar sürdürülmesi imkanı bulunduğunu ifade eden Erdoğan, eskiden bin liraya satılan bor ham maddesinin işlenmiş ürün olarak 100 liraya, hatta bin liraya geri alındığını, şimdi ise bunların Türkiye'de üretilmeye başlanacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var. Türkiye'nin geleceği işte burada, bu toplantıda yapılacak tartışmalarla şekillenecektir. Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle yeni yönetim sistemimize geçerken doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir Dijital Dönüşüm Ofisi kurduk. Amacımız siber güvenlikten milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasından büyük veri ve yapay zeka gibi alanlara kadar konuyla ilgili tüm başlıklardaki çalışmaları takip edip desteklemektir. Özellikle eskiden elektronik devlet çatışı altında verilen hizmetleri çok daha genişleterek Dijital Türkiye Platformunda bir araya getirdik."

"Fiber hat konusunda yavaş ilerleniyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijitalleşmede her ne kadar hızlı hareket edilse de teknolojinin çok daha hızlı ilerlediğini belirterek, ilk hükumeti kurduklarında ülkede olan toplam 3 bin geniş bant internet abonesinin bugün 75 milyonun üzerine çıktığını anlattı.

Mobil telefon abonesi sayısının da 23 milyondan 82 milyonun üzerine çıktığını, fiber hat uzunluğunun da 81 bin kilometreden bugün 364 bin kilometreyi geçtiğini vurgulayan Erdoğan, ancak bu fiber hat konusunda yavaş gidildiğini kaydetti.

Erdoğan, firmaların fiber hat yatırımını hızlandırması gerektiğini vurgulayarak, aksi taktirde G5 teknolojisinin etkin bir şekilde kullanılamayacağını dile getirdi.

Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranların karşılarında bizzat kendisini bulacağını bilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki elektronik devlet veya dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bıraktı. Uzay teknolojisinde devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Türksat 4A'yı 2014'te, Türksat 4B'yi 2015'te uzaya göndermiştik. İnşallah Türksat 5A'yı önümüzdeki yıl, Türksat 5B'yi 2021'de uzaya yolcu ediyoruz. Asıl önemlisi 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız.Türkiye 3G teknolojisine 2009'da ve bunun yanında da 4,5G teknolojisine de 2016'da geçmişti. Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisini 2021 yılında hizmete sunmaktır. Görüldüğü gibi oldukça iyi gidiyoruz. Eksiklerimiz ve aksaklıklarımız hala olmakla beraber dijital dünyayı yakalama konusundaki kararlılığımız tamdır."

Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner 19 Toplantısında, yapılacak tartışmaların ülkenin bu alandaki gelişmelerine ışık tutacağına inandığını dile getirerek, konuşmaları ve tartışmalarıyla toplantıya katkıda bulunanlara teşekkür etti, MÜSİAD yönetimi de tebriklerini sundu.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) organize ettiği Exchange alınını gezdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç BTM Girişimcilerinin projeleri hattında Erdoğan'a bilgi verdi.

(Bitti)

Kaynak: AA