MÜSİAD ve BEBKA işbirliği olanaklarını görüştü
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'i makamında ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gelecek dönemde gerçekleşebilecek olası işbirliklerini değerlendirdi.
27.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:13
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'i makamında ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gelecek dönemde gerçekleşebilecek olası işbirliklerini değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com