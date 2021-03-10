MÜSİAD üyeleri OSB'de incelemelerde bulundu
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MÜSİAD üyeleri OSB'de incelemelerde bulundu

10.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:54
MÜSİAD üyeleri OSB'de incelemelerde bulundu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ve beraberindekiler, OSB içerisinde faaliyet yürüten Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunarak, her iki merkezin de kentin sanayisinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Model Fabrika ve Yenilik Merkezi hakkında bilgi veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "3 bin 800 metrekare kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekare toplam alan üzerinde faaliyetlere başlayan Model Fabrika ve Yenilik Merkezimiz, Türkiye'de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliğini taşıyor. 20 milyona yakın Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyonluk bir yatırım yapıldı. Bu merkezimiz sayesinde Mersinli sanayicilerimiz daha yenilikçi bir üretim modeli ile tanışacaklar" dedi. - MERSİN

MÜSİAD üyeleri OSB'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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