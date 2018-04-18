Müsiad, Türkiye-İngiltere İlişkilerine Önemli Bir Değer Katıyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere Şube Başkanı Nuri Bulgurcu, MÜSİAD üyesi iş adamlarının Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Başkent Londra'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Bulgurcu, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"MÜSİAD İngiltere, üye iş adamları ve işletmeleri ile Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkilere önemli bir ekonomik değer katmaktadır." diyen Bulgurcu, MÜSİAD'ın iki ülke arasındaki yatırımlarda müteşebbislere destek vermeyi en önemli işlevlerinden biri olarak gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin son yıllarda demokrasi yolunda attığı önemli adımlarla yatırımcılar için en güvenli ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Bulgurcu, Türkiye'nin dünyada yaşanan son büyük ekonomik krizi de en az zararla atlatan ülke olduğunu belirtti.

Bulgurcu, Türkiye'nin ekonomik gücündeki en önemli etkenin siyasi istikrar olduğuna dikkati çekerek, alternatif pazarlara yönelik girişimlerin de bu yönde olumlu katkılar sağladığını anlattı.

MÜSİAD'ın, kurulduğu 1990 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında geliştirdiği ilişkiler ve gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlarla ülke ekonomisinde oynadığı role işaret eden Bulgurcu, İngiltere Şubesi olarak amaçlarının Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerini güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile İngiltere'de yatırımları bulunan bazı iş adamları katıldı.

MÜSİAD İngiltere Şubesi geçen eylül ayında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da katıldığı törenle açılmıştı.