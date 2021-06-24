MÜSİAD, Türk iş adamlarını Nijerya'da eylülde düzenlenecek helal gıda fuarına davet etti
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MÜSİAD, Türk iş adamlarını Nijerya'da eylülde düzenlenecek helal gıda fuarına davet etti

MÜSİAD, Türk iş adamlarını Nijerya'da eylülde düzenlenecek helal gıda fuarına davet etti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Nijerya Şube Başkanı Tevfik Demirel, Türk iş adamlarını başkent Abuja'da 14-16 Eylül tarihlerinde yapılacak Helal Expo Nijerya Fuarı'na davet etti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Nijerya Şube Başkanı Tevfik Demirel, Türk iş adamlarını başkent Abuja'da 14-16 Eylül tarihlerinde yapılacak Helal Expo Nijerya Fuarı'na davet etti.

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal gıda endüstrisi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla fuarı düzenlediklerini belirtti.

Başkent Abuja'da 14-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuar hakkında Demirel, "Nijerya, 100 milyonu aşan Müslüman nüfusu ile Batı Afrika'nın en büyük ekonomisi ve yıllık yüzde 1,5 büyüme potansiyeli olan bir ülke. Bu nedenle Nijerya'yı helal gıda piyasası için bir merkez olarak konumlandırmamız zorunludur." dedi.

Demirel, fuarda gıda, kozmetik, giyim, ilaç ve ev tekstili sektörlerinde firmalara tavsiyede bulunacaklarını ifade etti.

Fuar Türkiye-Nijerya ekonomi ilişkilerini genişletecek

Fuarın, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerinin kapsamını daha da genişleteceğinin altını çizen Demirel, "Helal Expo Nijerya, tüm sektörlerde yıllık 50 milyar doları aşan devasa potansiyele sahip. Bu, Türkiye'nin ticaret, hizmetler ve teknoloji transferi alanlarında Nijerya'daki helal endüstrisi için liderlik ve bir yol sağlaması için fırsattır." diye konuştu.

Demirel, fuarda yabancı ülkelerin yerlerini aldıklarını söyleyerek, Türkiye'nin bu büyük fırsatı her iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da geliştirmek için kullanacağı umudunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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