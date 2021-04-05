MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, amirallerin imzasıyla yayınlanan açıklamanın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini, sözde 'kaos ortamı' tehdidi altında dile getirmeleri hiçbir zeminde kabul edilemez." ifadelerini kullanan Kaan, şunları kaydetti:

"En son 15 Temmuz'da tarihin karanlık sayfalarına, bir daha çıkmamak üzere gömdüğümüz bu darbe muhipliği, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yekvücut olarak bu zilletin tekerrürünü sonsuza dek reddedişi karşısında, zaman zaman çaresizliklerini, böylesi çıkışlarla maalesef dile getirme gafletinde bulunmaktadır. Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk