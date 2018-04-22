Müsiad Tiflis Şubesi Açıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesi açıldı.

Açılış törenine MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın yanı sıra Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Gürcistan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Elguja Meladze, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Türk ve Gürcü İşadamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Celal Sancar, MÜSİ·AD yurtdışı şube başkanları ve temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, MÜSİAD olarak Türkiye dışında 196. şubelerinin açılışını yaptıklarını belirterek toplam 73 ülkede faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

"Burada ekonomik olarak para kazanmak gibi MÜSİAD'in bir misyonu yok, MÜSİAD hem bir ekonomik kuruluş, bir sermaye platformudur aynı zamanda da ülkeleri birbirine birleştiren ticaret diplomasisiyle birlikte gönülleri birleştirme özelliğimiz de var bizim." diye konuşan Kaan, Gürcistan'ın Türkiye'nin kapı komşusu olduğunu hatırlatarak iki ülkenin ekonomik olarak birbirine bağlı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Gürcistan'la olan ekonomik ilişkilerini daha da genişletmek için bugün Tiflis'te bir ofisin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaan, Gürcistan ticaret odası yetkileri ile ticaretin artırılmasına ilişkin, Tiflis ziyareti kapsamında bir anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

Kaan, Türkiye'nin Gürcistan'a olan ihracat hacminin yaklaşık 210 milyon dolar seviyesinde, Gürcistan'ın Türkiye'ye olan ihracatının ise düşük bir seviyede olduğuna vurgu yaparak, "Gürcistan'ın ihracatını da artıracak şekilde aynı zamanda üçüncü pazarlarda dünyaya açılamalarına vesile olacak şekilde çalışacağız. Bizim amacımız bunu yaygınlaştırmaktır." diye konuştu.

MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Yücel de konuşmasında, Türk devletine ve MÜSİAD merkez yönetimine verdikleri destek için teşekkür ederek, MÜSİAD olarak Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Açılış töreni ardından birer konuşma yapan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AK Parti Artvin Milletvekili Kışla ve AK Parti Bursa Milletvekili Şahin, MÜSİAD Tiflis ofisinin Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için son derece önemli olduğunu ifade etti.