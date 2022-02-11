MÜSİAD ticari diplomasiye hız verdi

Yunanistan, Endonezya, Lübnan, Bangladeş, İsviçre, Azerbaycan ve Cibuti büyükelçileriyle bir araya gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, yabancı misyon temsilcilerini Anadolu'daki girişimci, sanayici ve yatırımcılarla buluşturacak.

MÜSİAD açıklamasına göre, 2022'yi "Yatırım Yılı" ilan eden dernek, ticari diplomasiye hız verdi. Üretim, istihdam ve yatırımın Anadolu'nun tümüne yayılması için girişimlerini sürdüren dernek, Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri ve bürokratlarla gerçekleştirdiği programlar ile Anadolu'daki yatırım ve üretim sahalarının potansiyelini dünyaya duyurmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Ankara programında, Komisyon Başkanı Osman Nuri Önügören ve beraberindeki komisyon üyeleri, Yunanistan, Endonezya, Lübnan, Bangladeş, İsviçre, Azerbaycan ve Cibuti'nin Ankara büyükelçiliklerine ziyarette bulundu. Anadolu Ekonomi Diplomasisi, 2. Türk-Arap İş Zirvesi ve MÜSİAD EXPO 2022 gibi konuların ele alındığı görüşmelerde büyükelçilerin Anadolu'daki iş insanlarıyla bir araya getirilmesi kararlaştırıldı.

Geçen haftalarda da Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Al Dhaheri'yi Anadolu'daki iş insanları ile bir araya getiren MÜSİAD, daha çok büyükelçiyi daha çok yatırımcıyla buluşturmayı hedefleyor. Dernek, gerçekleştirilecek etkinliklerde farklı ülkelerden büyükelçi ve bürokratlara yatırım ve üretim alanlarını anlatacak.

"Anadolu Ekonomi Diplomasisi programına ilgi büyük"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Önügören, Anadolu Ekonomi Diplomasisi programına ilginin oldukça yoğun olduğunu bildirdi.

Şu ana kadar 20'den fazla yabancı ülke misyonu ile bir araya geldiklerini belirten Önügören, "Görüşmelerimizde ülkedeki farklı sektörlere ilgi duyan yatırımcılar olduğunu dile getiren büyükelçilerimiz var. Doğrudan biz bu sektörle ilgileniyoruz ve şu şehirden yatırımcıları tanımak istiyoruz diyen bürokratlar var. Bazı noktalarda sürprizlerle de karşılaşıyoruz. Nijerya Büyükelçimiz ile gerçekleştirdiğimiz program sonrası ciddi dönüşler aldık. Bu bizleri de memnun ediyor. Benzer bir durum Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz BAE programı sonrasında da geçerli. Şimdi daha çok büyükelçiyi, daha çok iş insanıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı da bu konuda bizleri oldukça motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı kapsamında gerçekleştirilen iş insanları buluşmalarının İzmir ve Mersin ile devam edeceğini belirten Önügören, ayrıca 2. Türk-Arap İş Zirvesi ve MÜSİAD EXPO 2022 etkinlikleriyle Yatırım Yılı vizyonuna önemli düzeyde katkı sağlamayı istediklerini bildirdi.

Ankara temasları kapsamında sadece bir günde yedi büyükelçilikle temaslarda bulunan MÜSİAD heyeti, geçen haftalarda da aralarında İran, Venezuela, Gambiya, Kanada ve Pakistan'ın da bulunduğu çok sayıda ülke temsilcisi ile bir araya gelmişti.