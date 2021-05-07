MÜSİAD Tekirdağ Şubesi'nden "veresiye defteri" uygulamasına destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan, veresiye defterlerindeki kayıtlı borcun ödenerek sildirilmesi geleneğini sürdürdüklerini bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan, veresiye defterlerindeki kayıtlı borcun ödenerek sildirilmesi geleneğini sürdürdüklerini bildirdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, zimem defteri yani bugünkü adıyla veresiye defterinin, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ettiğini söyledi.

Bunun bir Osmanlı geleneği olduğunu belirten Doğan, ramazan ayında varlıklı kimselerin bakkal, fırın, kasap olmak üzere veresiye satış yapan yerlere giderek, o muhitte ikamet edenlerin borcunun tutulduğu zimem defterindeki borçları gücü nisbetinde ya tüm defter, ya da sayfa yırttırarak satın alması ile borçları ödemesi anlamına geldiğini dile getirdi.

Doğan, dünyaya her alanda örnek olmuş ecdadın, yardımlaşmanın manevi iklimini yaşamamız ve birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmek için zimem defteri gibi birçok gelenek bıraktığını ve bu gelenekleri yaşatmak için gayret gösterdiklerini anlatarak, "Çok şükür bu miras, MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan'ın büyük emekleri ile yeniden toplumda bir gelenek haline gelmeye başladı. Bu durum bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Bizler de MÜSİAD Tekirdağ olarak geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl mübarek ramazan ayında üyelerimizin destekleri ile bu geleneği uygulamış olmanın mutluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel