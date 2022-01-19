MÜSİAD Tekirdağ'da sağlık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı - Haberler
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MÜSİAD Tekirdağ'da sağlık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı

MÜSİAD Tekirdağ'da sağlık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Tekirdağ'da sağlık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı.

TEKİRDAĞ (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Tekirdağ'da sağlık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, üyelerinin cazip koşullarda satın almalar gerçekleştirmesi, çeşitli avantaj ve fırsatlardan yararlanması amacıyla çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan ve REYAP Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Sabri Arıcı arasında sağlık iş birliği anlaşması imzalandı.

Doğan ayrıca Siser İşitme Cihazları yetkilisi Rukiye Ağaç ile iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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