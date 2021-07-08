MÜSİAD'tan Başkan Yılmaz'a fidan sertifikası
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MÜSİAD'tan Başkan Yılmaz'a fidan sertifikası

MÜSİAD'tan Başkan Yılmaz'a fidan sertifikası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesinin genel kurul toplantısına katılan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a, katkılarından dolayı teşekkür plaketi yerine, adına bağışlanan 30 fidan sertifikası verildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesinin genel kurul toplantısına katılan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a, katkılarından dolayı teşekkür plaketi yerine, adına bağışlanan 30 fidan sertifikası verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent protokolü ile iş insanlarının da hazır bulunduğu genel kurulda, İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli Köyü mevkiinde yer alan hatıra ormanı arazisine dikilen fidanların sertifikasını Başkan Yılmaz'a sunarak, başarılarının devamını diledi. Kaan, "Fidanlarınızın umutlarınızla beraber yeşerip büyümesini, yeni nesillere tabiatın bir hediyesi olmasını dileriz. Güzel ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak üzere yapılan katkıya vesile olduğunuz için teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

"Ülkemizin kalkınması için girişimcilik ve iş birliğini önemsiyoruz"

Yeni nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için her zaman bir ve dayanışma içinde olacaklarını kaydeden Atsız Afşın yılmaz ise "Sivil toplum kuruluşları, demokrasinin unsurlarından biri olarak sayılır. MÜSİAD gibi Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında organize olmuş sivil toplum kuruluşu, ülkemiz ve milletimiz açısından çok büyük önem arz ediyor. Küreselleşmenin ilerlemesinde, 'Bu nedir? Bununla nasıl baş edilir? Bu nasıl kullanılabilir?' diye düşündüğümüzde, küreselleşmeyi yok sayamayız. Ancak küresel dinamikler ve sermayeyle mücadele edebilmek için milli sermayenin de yeterli ve gerekli bir şekilde organize olması gerekiyor. Bizim yaptığımız organizasyonlar sadece Türkiye'yi değil, dünyadaki tüm mazlumları ilgilendiriyor. Çünkü dünyanın tüm mazlumlarının güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var" diye konuştu. - MERSİN

MÜSİAD'tan Başkan Yılmaz'a fidan sertifikası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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