MÜSİAD'tan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

08.10.2019 15:55

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilecek olan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



MÜSİAD Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği Barış Pınarı Harekatı'nın bölgeye barış ve huzur getireceğini ifade etti. Çınar açıklamasında şunları kaydetti: "Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuza muvaffakiyet dilerken, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.



MÜSİAD Başkanı Çınar açıklamasında İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Ordunun Duası" isimli şiirini de paylaştı. - ZONGULDAK

