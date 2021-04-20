MÜSİAD Şırnak Şubesi, vatandaşlara ramazan yardımı yaptı
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MÜSİAD Şırnak Şubesi, vatandaşlara ramazan yardımı yaptı

MÜSİAD Şırnak Şubesi, vatandaşlara ramazan yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Kültür Sanat

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi, ramazan ayında vatandaşlara yardım yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi, ramazan ayında vatandaşlara yardım yaptı.

Şube Başkanı Yusuf Bilin, ramazan ayı dolayıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara üyeleriyle beraber yardım kolilerini dağıtıklarını söyledi.

"Biliyoruz ki, birbirimize ne kadar sıkı sarılır, birbirimizin yarasına ne kadar çok merhem olursak, o kadar çabuk iyileşir, daha güçlü şekilde hep birlikte ayağa kalkarız." diyen Bilin, birlik, koşulsuz yardıma koşma ve paylaşma günü olduğunu belirtti.

Bilin, şöyle konuştu:

"Cenabı hakkın bahşettiği nimetleri, bizlere paylaşmayı öğreten bu kadim topraklara geri vermek, aziz milletimizle paylaşmak, boynumuzun borcudur. MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana bu borcun sorumluluğuyla hareket ediyor, kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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