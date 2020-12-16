MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yusuf Bilin AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Bilin, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'nun "Koronavirüsle Zorlu Mücadele" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Bilin, AA'nın düzenlediği oylamaya her yıl katıldığını ve bu yıl da katılmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan