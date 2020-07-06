MÜSİAD, şehitlere ithafen hatim organizasyonu düzenleyecek Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, bütün şehitlere ithafen hatim kampanyası organize edeceklerini bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, bütün şehitlere ithafen hatim kampanyası organize edeceklerini bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bölgesinde ve dünya genelinde önem arz eden bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Tarihin her devrinde de aynı önem ve hassasiyetini koruyarak varlığını sürdüren Türk milletinin, başarısını birlik ve bütünlük ekseninde koruduğu suhulet ilkesine borçlu olduğunu kaydeden Acar, aziz milletin eğri ile doğru, yalan ile gerçek arasındaki farkı fark edecek basirete sahip olduğu ifade etti.

Acar, söz konusu basiretin 15 Temmuz 2016'da da gösterildiğini vurgulayarak, Türk milletinin o gün büyük bir badire atlattığını belirtti.

15 Temmuz'da darbecilere karşı sergilenen gayretin İslam'ın korunması adına vatanı müdafaa için sarf edildiğine işaret eden Acar, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşlık görevimizdir. MÜSİAD Ankara olarak bu yıl 15 Temmuz etkinliklerimizde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Evrensel Hafızlar Derneği eşliğinde Bedirden Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden İstiklal Savaşına, son 40 yılda teröre kurban verdiğimiz şehitlerimizden 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarımıza ve bütün şehitlerimize ithafen hatim kampanyası organize edeceğiz."

Kaynak: AA