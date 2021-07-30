MÜSİAD SAMEKS temmuzda 53,1 puana yükseldi
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MÜSİAD SAMEKS temmuzda 53,1 puana yükseldi

MÜSİAD SAMEKS temmuzda 53,1 puana yükseldi
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda önceki aya göre 2,3 puan artarak 53,1 puana yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda önceki aya göre 2,3 puan artarak 53,1 puana yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Temmuz 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi temmuzda hazirana göre 2,3 puan artarak 53,1 değerine ulaştı.

Söz konusu hızlanmada hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 6,1 puan birden artış kaydetmesi etkili oldu. Sanayi sektörü endeksi ise önceki aya göre 3,3 puan azaldı ve referans değerin altına geriledi.

Bu dönemde hizmet sektörü genelinde satın alımlar oldukça hızlı arttı. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerdeki azalışa bağlı olarak girdi alımları ve üretimde yavaşlama gerçekleşti.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 53,1 seviyesine yükselen SAMEKS Bileşik Endeksi referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü ve üçüncü çeyreğin ilk döneminde ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin pozitif bir görünüm ortaya koydu.

"Hizmet sektörünün ağustosta daha olumlu görüntü sunması bekleniyor"

Temmuz ile birlikte Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması, hizmet sektöründe ciddi bir canlanma sağladı.

Sanayi sektörü üretimi ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile Kurban Bayramı nedeniyle oluşan 5 günlük resmi tatilden olumsuz etkilendi.

Başta turizm ve taşımacılık sektörünün hız kazanmasıyla, hizmet sektörünün ağustosta daha da olumlu bir görüntü sunması beklenirken, girdi maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmeye devam eden sanayi sektöründeki toparlanmanın hizmet sektörüne kıyasla daha durağan olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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