MÜSİAD SAMEKS mayısta 51,7 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,7 oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), mayısta önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,7 oldu.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mayıs 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,7 değerine geriledi.

İş hacmindeki durgun seyrin sürdüğü hizmet sektöründe girdi alımları güçlü seyrini bu dönemde de sürdürdü. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde süregelen ivme kaybı üretimi olumsuz etkiledi. Bu gelişmeler neticesinde SAMEKS Bileşik Endeksi; bir önceki aya göre ivme kaybetmesine karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürerek reel sektördeki canlı görünümün devam ettiğine işaret etti.

Sanayi sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi sektörü SAMEKS Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 49,9 seviyesine geriledi. Yeni siparişlerin önceki aya göre 0,7 puan azalarak 49,1 seviyesine gerilemesi bu dönemde sanayi sektöründe gözlenen düşüşte etkili oldu. Buna bağlı olarak sektör genelinde üretim de hızlı bir düşüş kaydetmiş ve önceki aya göre 6,8 puan azalarak 40 seviyesine indi. Mayıs ayında satın alımlarda 8,9 puan azalış kaydedildi. Bununla birlikte söz konusu alt endeks 53,1 puanla referans değerinin üzerindeki seyrini koruyarak artışını sürdürdü.

Mayısta bir önceki aya göre 0,8 puan azalan nihai mal stok alt endeksi ise 46,2 seviyesinde gerçekleşirken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 4,9 puan artışla 58,9 seviyesine yükseldi. Bu dönemde sanayi sektörü genelinde ocak ayında başlayan emek talebi artışı devam etti ve istihdam alt endeksi 1,7 puan artışla 61,4 seviyesine yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle birlikte sektörde 5 aydır süregelen artışlar mayıs dönemiyle sona erdi.

Hizmet sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 51,5 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi önceki aya göre 0,9 puan gerileme kaydederek 44,3 seviyesinde gerçekleşti. 0,2 puanlık azalışla bir önceki aya göre cüzi bir ivme kaybına işaret eden girdi alımları ise 64 puan seviyesinde gerçekleşerek olumlu görünümünü bu dönemde de sürdürdü.

Bu dönemde nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre 5,1 puan azalarak 46,7 seviyesine gerilerken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 1,9 puan ivme kaybetmesine karşın 54,5 seviyesinde gerçekleşerek artışını sürdürdü. Mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan hız kaybetmiş olmasına karşın 51,5 seviyesinde gerçekleşen istihdam alt endeksi ise hizmet sektörüne genelinde emek talebinin olumlu seyrinin sürdüğünü gösterdi. Hizmet sektörü SAMEKS Endeksi, üst üste 7'nci ayında referans değeri üzerindeki seyrini sürdürdü.

SAMEKS'te tam kapama ve tatil süreci etkisi

Yılın ikinci çeyreğine olumlu bir başlangıç yapan SAMEKS, mayıs ayı itibarıyla reel sektörde ivme kaybı yaşandığına işaret etti. Söz konusu dönemdeki 17 gün süren "tam kapanma" ve Ramazan Bayramı tatili sürecinin, ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı etkisi hissedildi.

Geçen yılın aralık ayından itibaren kesintisiz şekilde genişleme kaydeden sanayi sektörünün bu dönemde üretim kaybına işaret etmesinin yanı sıra hizmet sektörüne yönelik iş hacminde gözlenen durgun görünüm, SAMEKS Bileşik Endeksinin hız kaybetmesinde belirleyici bir rol oynadı.

Haziran ayı itibarıyla "kademeli normalleşme" sürecinin sona erecek olması ve bu kapsamda birçok kısıtlamanın kaldıracağına yönelik beklentiler ışığında, gelecek döneme yönelik ciddi bir ivme artışı bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz