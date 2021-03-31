MÜSİAD SAMEKS martta 51,1 puana geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MÜSİAD SAMEKS martta 51,1 puana geriledi

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
MÜSİAD SAMEKS martta 51,1 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta önceki aya göre 0,4 puan azalarak 51,1 seviyesinde gerçekleşti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta önceki aya göre 0,4 puan azalarak 51,1 seviyesinde gerçekleşti.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,4 puan azalarak 51,1 puana geriledi.

Endekste gözlenen bu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 1,1 puan azalarak 50,6 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de önceki aya göre 0,9 puan azalarak 50,8'e düştü.

Hizmet sektörü endeksinde gözlenen ivme kaybında girdi alımlarının artış hızının azalmasına bağlı olarak iş hacminin daralması etkili olurken, sanayide ise yeni siparişlerin azalmasına karşın üretimin referans değerinin üzerine çıktığı gözlemlendi. Böylece 0,4 puan azalarak 51,1 seviyesine gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre ivme kaybetmesine karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürerek reel sektördeki canlı görünümün sürdüğüne işaret etti.

Toparlanma ivme kaybetti ancak gelecek dönem beklentileri olumlu

Martta 51,1 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksinin 50 referans değeri üzerindeki seyri, üst üste dördüncü ayına ulaştı. Böylece yılın ilk çeyreğini 52,6 ortalamasıyla kapatan SAMEKS, Türkiye ekonomisindeki pozitif büyüme sürecinin sürdüğüne işaret etti.

Buna karşın martta hem sanayi hem de hizmet sektöründe önceki aya göre artış hızının düşmesi, reel sektördeki toparlanmanın ivme kaybettiğini gösteriyor.

Söz konusu dönemde TCMB tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanımında gözlenen azalış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksinde gerçekleşen ivme kaybını, Reel Kesim Güven Endeksindeki artışlar ise firmaların gelecek döneme ilişkin olumlu beklentilerini teyit ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MÜSİAD SAMEKS martta 51,1 puana geriledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:21:04. #1.16#
title