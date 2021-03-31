MÜSİAD SAMEKS martta 51,1 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta önceki aya göre 0,4 puan azalarak 51,1 seviyesinde gerçekleşti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta önceki aya göre 0,4 puan azalarak 51,1 seviyesinde gerçekleşti.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 0,4 puan azalarak 51,1 puana geriledi.

Endekste gözlenen bu azalışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 1,1 puan azalarak 50,6 seviyesine gerilemesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de önceki aya göre 0,9 puan azalarak 50,8'e düştü.

Hizmet sektörü endeksinde gözlenen ivme kaybında girdi alımlarının artış hızının azalmasına bağlı olarak iş hacminin daralması etkili olurken, sanayide ise yeni siparişlerin azalmasına karşın üretimin referans değerinin üzerine çıktığı gözlemlendi. Böylece 0,4 puan azalarak 51,1 seviyesine gerileyen SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre ivme kaybetmesine karşın 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdürerek reel sektördeki canlı görünümün sürdüğüne işaret etti.

Toparlanma ivme kaybetti ancak gelecek dönem beklentileri olumlu

Martta 51,1 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksinin 50 referans değeri üzerindeki seyri, üst üste dördüncü ayına ulaştı. Böylece yılın ilk çeyreğini 52,6 ortalamasıyla kapatan SAMEKS, Türkiye ekonomisindeki pozitif büyüme sürecinin sürdüğüne işaret etti.

Buna karşın martta hem sanayi hem de hizmet sektöründe önceki aya göre artış hızının düşmesi, reel sektördeki toparlanmanın ivme kaybettiğini gösteriyor.

Söz konusu dönemde TCMB tarafından açıklanan imalat sanayi kapasite kullanımında gözlenen azalış SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksinde gerçekleşen ivme kaybını, Reel Kesim Güven Endeksindeki artışlar ise firmaların gelecek döneme ilişkin olumlu beklentilerini teyit ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan