MÜSİAD SAMEKS eylülde 50,3'e yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 50,3 olarak ölçüldü.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Eylül 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) Bileşik Endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 2,4 puan artışla 50,3 değerine yükseldi. Endeks böylece, yeniden 50 referans değerinin üzerine çıkarak iktisadi faaliyetin önceki aya göre hız kazandığına işaret etti.

Endekste gözlenen bu artışta sanayi sektörünün önceki aya göre 2,4 puan artarak 53,9 puana yükselmesi etkili oldu. Hizmet sektörü endeksi ise önceki aya göre 1,5 puan artış kaydetmesine karşın 48,7 seviyesinde kalarak referans değerin altındaki seyrini sürdürdü.

Sanayi sektöründe önceki aya göre ivme kaybetmiş olmasına karşın yeni siparişlerin güçlü seyrini sürdürdüğü gözlendi ve üretim artışı kaydedildi. Hizmet sektöründe ise önceki aya göre iş hacminde nispi bir toparlanma kaydedilmiş olsa da durağan görünüm bu dönemde de devam etti.

Sanayi Sektörü SAMEKS, 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 53,9 ile 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks böylece, 50 referans değerinin üzerinde gerçekleşerek sektör genelinde toparlanma sinyali verdi.

Sanayi sektöründe gözlenen hızlanmada, 52,1 puanla artış eğilimini sürdüren yeni siparişler belirleyici oldu. Ağustos ayında sert bir düşüş yaşayan girdi alımları ise baz etkisiyle eylülde 32,5 puanlık artışla 64,9 seviyesine yükseldi ve olumlu bir görünüm arz etti.

Böylece sektöre ilişkin üretim de canlanırken, eylülde önceki aya göre 5,5 puan artış kaydeden söz konusu alt endeks 5 ay aradan sonra yeniden 50 referans değerinin üzerinde yer aldı.

Sanayi sektörünün nihai mal stoku eylül ayında 12,5 puanlık azalışla 36,3 seviyesine gerilerken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 0,3 puanlık yavaşlamaya karşın 57,9 puanla pozitif görünümünü sürdürdü.

Aynı dönemde önceki aya kıyasla 11,2 puan artarak 45,3 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi, söz konusu toparlanmaya karşın sektördeki istihdam kaybının sürdüğüne işaret etti.

Girdi alımları, hizmet sektöründeki ivme kaybını sınırlandırdı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, eylülde önceki aya göre 1,5 puan artarak 48,7 seviyesine yükseldi. Endeks böylece, referans değerin altındaki seyrini sürdürdü ve olumsuz bir görünüm arz etti.

Bu dönemde, 61,8 puanla son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesine karşın güçlü görünümünü sürdüren girdi alımları, hizmet sektöründeki ivme kaybını sınırladı. Önceki aya göre 3,6 puan artış kaydetmesine karşın 41,9 seviyesinde gerçekleşen iş hacmi alt endeksi ise hizmet sektörü genelindeki durgunluğun eylül ayında da sürdüğüne işaret etti.

Aynı dönemde baz etkisiyle 20,8 puan birden artarak 46,6 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi ise önceki aya göre ciddi bir toparlanma arz ederken, 6,8 puan azalarak 43,6 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise firmaların mal ve hizmet tedarikinde sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Önceki aya göre 3,2 puan azalmasına karşın 53,9 seviyesinde gerçekleşen istihdam alt endeksi ise hizmet sektörüne ilişkin emek talebinin artış kaydetmeye devam ettiğine işaret etti.

Açıklamanın yorum kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

"Eylül ayı ile birlikte nihayete eren yılın üçüncü çeyreğinde SAMEKS Bileşik Endeksi, 50,3 puan ortalamasında kalarak 51,2'lik önceki çeyrek ortalamasının gerisinde kalmıştır. Böylece SAMEKS, bu dönemde önceki çeyreğe göre reel sektörde iktisadi faaliyetin ivme kaybettiğine işaret etmiştir. Bununla birlikte endeks değerinin 50 referans değerinin üzerindeki seyri, pozitif büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Eylül ayında sanayi sektörü geneline olumlu bir hava hakimken, hizmet sektörü durağan görüntüsünü sürdürmüştür. Her iki sektörde girdi alımlarının artışını sürdürmesi reel sektöre yönelik olumlu bir gelişme olarak görülürken, nihai mal stoklarında gözlenen azalmalar ise negatif anlamda dikkat çeken gelişmeler olmuştur."