Müsiad, Özbekistan'a Temsilci Atadı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Alparslan Uçar'ı Özbekistan'a temsilci olarak atadı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle şube ve temsilci sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor.

Küresel vizyon çerçevesinde, dünyanın dört bir yanında teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, Orta Asya'nın önemli ticaret merkezlerinden Özbekistan'a yönelik önemli faaliyetler gerçekleştiriyor.



Dernek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Özbekistan'a çıkarma yapacak. MÜSAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan öncülüğünde gerçekleştirilecek ziyarette, Özbekistan'ın en büyük iş adamları derneği olan Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası ile Momerandum of Understanding (MoU) anlaşması imzalanacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD'ın Özbekistan'a temsilcilik ataması gerçekleştirdiğini belirterek, "Alparslan Uçar, MÜSİAD'ın Özbekistan temsilcisi olarak görevlendirilirken, ilerleyen dönemlerde teşkilatlanma çalışmalarına hız verilmesini ve burada şube açılmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

AMBIT ile MoU anlaşması imzalandı



Öte yandan, MÜSİAD heyeti, Özbekistan'ın en önemli derneklerinden biri olan Uluslararası İş ve Teknoloji Derneği'ne (AMBIT) ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, MÜSİAD heyetinin yanı sıra Türkiye'nin Taşkent Konsolosu Kemal Özdemir, Ziraat Bankası Özbekistan Müdürü Ercan Bulut ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkilileri hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında iki kurum arasında MoU anlaşması imzalanırken, ilerleyen dönemde yapılması planlanan ortak çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.