MÜSİAD, otomotiv sektöründe Almanya'ya ihracatı artırmayı hedefliyor
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MÜSİAD, otomotiv sektöründe Almanya'ya ihracatı artırmayı hedefliyor

26.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:26
MÜSİAD, otomotiv sektöründe Almanya'ya ihracatı artırmayı hedefliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Stuttgart, Konya ve İzmir şubelerinin katılımıyla "Otomotiv Sektörüne Yönelik: Almanya'ya İhracatın Sırları" konulu çevrim içi toplantı düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Stuttgart, Konya ve İzmir şubelerinin katılımıyla "Otomotiv Sektörüne Yönelik: Almanya'ya İhracatın Sırları" konulu çevrim içi toplantı düzenledi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, otomotiv sektörü başta olmak üzere Almanya'ya yapılacak ihracat ve ithalata yönelik adımlar ele alındı, iş birliği ve ticaret hacmi değerlendirildi.

MÜSİAD Stuttgart Başkanı Duran Tok, kalkınmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu sorumlulukla, dünyanın dört bir yanındaki iş insanlarıyla bir araya geliyoruz, ülkemizin ve milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Derneğin Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka da kentlerinin Türkiye ihracatındaki payını hızla yükselttiğini bildirdi.

Konya'nın 2020 yılında 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını belirten Okka, dış satımda otomotiv yedek parça sanayisinin önemli bir yer tuttuğunu ve bölgede otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin firma bulunduğunu ifade etti.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da şunları kaydetti:

"İzmir, son on yıldır ihracatını devamlı artıran bir şehir. İzmir'de son rakamlarla 2020 yılında 12 milyar dolara yakın ihracat yapılırken, 8,4 milyar dolar ithalat yapılmaktadır. Özellikle otomotiv endüstrisinde yan sanayide ihraç edilen mallarda İzmir'deki üretimin de etkili olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde arz-talep ilişkisine uygun bir şekilde doğru yatırımlarla Türkiye'den Almanya'ya ihracatımızı genişletebiliriz."

Saygılı, MÜSİAD İzmir olarak 320 üye ve 44 bin çalışanla ekonomiye katkı vermeye devam ettiklerini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Sourcing Türkiye Üst Yöneticisi Yusuf Arslan, "Otomotiv Sektörüne Yönelik Almanya'ya İhracatın Sırları" konulu sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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