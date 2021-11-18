MÜSİAD Muğla heyeti Bakü'de 25. Uluslararası İş Formuna katıldı

MUĞLA (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Muğla Başkanı Kazım Demir ve beraberindekiler 14-17 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 25. Uluslararası İş Forumu'na (IBF) katıldı.

Türkiye'den üç özel uçakla 500 iş insanının katıldığı, Kanada, Türkiye, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya başta olmak üzere 30 farklı ülkeden 1000'i aşkın iş insanı ve yatırımcının bir araya geldiği, MÜSİAD tarafından 25.si düzenlenen Uluslararası İş Forumuna (IBF - International Business Forum), MÜSİAD yurtiçi ve yurtdışı Şube Başkanları, MÜSİAD üyeleri, iş insanları, yerli ve yabancı bürokratların katılımları ile gerçekleşti.

BTB görüşmeleri, fuar organizasyonları ile gıdadan tarıma, sanayiden turizme, enerjiden inşaata, hayvancılıktan turizme, lojistik ve sağlık sektörüne yönelik toplantıların gerçekleştiği program kapsamında fabrikalara yönelik sunumlar ve ziyaretler düzenlenerek katılımcıların saha çalışmalarını bizzat gözlemlemesi sağlandı.

Ziyareti değerlendiren Başkan Demir, Muğla'nın ihracat potansiyeli yüksek bir kent olduğunu söyledi.

Muğla'nın ülkenin en nadide turistik bölgesi olması sebebiyle dünyadan birçok ziyaretçi ağırladığını belirten Demir, "Bu sebeple Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 25. Uluslararası İş Forumu'na çok önem verdik. Yapılan BTB Görüşmeleri, tanışma toplantıları ve ziyaretler katılımcılara yeni pazarlar oluşturulmasının yanı sıra ticari anlaşma zemini hazırlamıştır. Program sonrası heybemiz dolu bir şekilde dönüş yapıyoruz." diye konuştu.