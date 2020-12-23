MÜSİAD Muğla Başkanı Demir: "Gün esnafa sahip çıkma günüdür"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Kazım Demir, Muğlalılara yaptığı çağrıda, pandemi dolayısıyla esnafın zor durumda olduğunu ifade ederek, alışverişlerini esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, "2019 yılı mart ayı ile birlikte zorlu bir sürece girdik. Pandemi, covid, maske, virüs, vaka, hasta, sokağa çıkma yasağı, salgın, eba, zoom, online eğitim, e-duruşma gibi birçok yeni kavram ve olgu ile yaşamaya başladık. Aşı bulundu rahatladık mı acaba derken de İngiltere' den virüsün mutasyona uğradığı haberi geldi. Toplum olarak artık bizler kış mevsiminin de etkisi ile karamsar bir dünya içerisinde kendimizi bulduk. Bu zorlu dönemden hepimiz etkilendik ancak esnafımız bu durumdan daha çok zarar gördü. Berberi, kuaförü, bakkalı, kasabı, reklamcısı, lokantacısı, tamircisi, tuhafiyecisi, kaportacısı. Esnafımıza sadece esnaf olarak bakmak bizi yanıltacaktır. Esnaflar bu toplumun bekçileridir. Onlar var ise annemiz, babamız, dedemiz, nenemiz ve çocuklarımız hep birlikte mahallemizde sokağımızda caddemizde güvendeyiz demektir. Bir anlamda mahallemizin istihbaratçılarıdır onlar. Hatırlayın yabancı bir mahallede yapmış olduğunuz alışverişi. 'Sizi tanıyamadım, yeni mi taşındınız ya da kime geldiniz?' gibi birden fazla soru ile güvenlik testine tabi oluruz. Onlar bilirler dertlerimizi, paramızın olmadığı zamanları, 'sonra verirsin, olunca verirsin' cümleleri hepimizin kulağındadır. Esnaflarımız tabi ki kazanmalılar. Kazanmalılar ki ayakta kalabilsinler ve mahallelerimiz yaşamaya, nefes almaya örf ve adetlerimizi yaşatmaya devam etsinler. Mahallemizde kim hasta kim darda kim yoklukta yine esnaflarımız bilir. Mahalle muhtarlarımızın büyük çoğunluğu ise o mahallenin esnafıdır, bakkalıdır, kasabıdır, manavıdır, tuhafiyecisidir. Anahtarımızı, çocuklarımızı, büyüklerimizi, malımızı bırakabileceğimiz göz kulak ol diyebileceğimiz kişilerdir esnaflarımız. Şimdi ise bu zorlu süreçte toplumumuzu mahallemizi Muğla' mızı yaşatmak istiyorsak esnafımıza sahip çıkmak zorundayız. Gün birlik olma günüdür, gün esnafa sahip çıkma günüdür, alışverişini esnaftan yap, esnafına sahip çık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı