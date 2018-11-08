Müsiad Mersin Yönetimi Ankara'da Milletvekilleriyle Görüştü

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekilleri ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Elvan'a, Mersin'e kazandırdığı hizmetler için teşekkür eden Yıldızgörer, plaket takdim etti. MÜSİAD heyeti daha sonra AK Parti Mersin milletvekilleri ile tek tek görüşerek, milleti temsil etme noktasında yeni görevlerinde başarılar diledi.

MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın, bakanlık süreci kente büyük değerler kazandırdığını belirterek, "Elvan, Mersin için büyük bir şanstır. MÜSİAD Mersin olarak AK Parti Genel Başkanımız Lütfi Elvan'ın her zaman yanında olduğumuzu belirterek, bu zorlu süreçte en büyük destekçisi olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi.

AK Parti Mersin milletvekillerinin büyük projelere imza atacaklarını ve Mersinlilerin meclisteki sözü olacaklarını ifade eden Yıldızgörer, "Milletvekillerimiz, bu güne kadar edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile Mersin'de büyük projelere imza atacaklarından şüphemiz yok. Her biri ayrı ayrı Mersin için büyük önem taşıyor. Görev ve sorumluluklarının bilinci ile hareket eden vekillerimiz, Mersinlilerin meclisteki sözü olacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN