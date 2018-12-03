Müsiad Mardin Şube Başkanı Kasap AK Parti'den Aday Adayı Oldu

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasap, görevinden istifa ederek, AK Parti Artuklu İlçe Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, görev süresi boyunca birçok çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Ocak 2019 tarihinde Genel Kurulumuz yapılacak ve bu göreve yeni bir arkadaşımız seçilecek. 4 yıllık MÜSİAD Mardin Şube Başkanlığı Görev süremin dolması, kurumumun, arkadaşlarımın, dostlarımın desteği ile böyle bir göreve talip oldum. Görev verilmesi halinde projelerimi hayata geçireceğim. Turizm, işsizlik, modern sebze hali, halk pazarı, muhtar sitesi, yamak paraşütü, yeşil alan ve parkların arttırılması, trafik sorunu, basın kurumlarına destek başlıkları altında projelerimiz mevcut. Yapacağımız çalışmalarla Artuklu'yu tarihi, kültürel mirası ile bölgenin parlayan yıldızı yapacağız. Meselemiz Artuklu, meselemiz Türkiye. Birlikte kazanalım" dedi. - MARDİN