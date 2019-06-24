MÜSİAD Manisa Yönetimi, Vali Deniz'i ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Reşit Ürper, gerçekleştirilen derneğin faaliyet ve hedefleri hakkında Vali Deniz'e bilgi verdi.

Ziyarette Vali Ahmet Deniz, Manisa'nın sanayi, tarım ve turizm açısından potansiyeli yüksek bir İl olduğunu, ortak hedefin Manisa'nın sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına fayda sağlamak aynı zamanda Ülkemizi daha güçlü ve daha ileri seviyelere taşımak olduğunu ifade ederek Başkan Ürper ve Yönetimine çalışmaları sebebiyle teşekkür etti.

MÜSİAD Manisa Yönetimi tarafından Vali Deniz'e Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından çıkarılan 'Çerçeve Dergisi' hediye edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA