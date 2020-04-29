MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Poyraz: "Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız"
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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Poyraz: "Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Hak ve hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız" diyerek, Erbaş'a tepki gösterenleri kınadı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Poyraz:
29.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:53

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Hak ve hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız" diyerek, Erbaş'a tepki gösterenleri kınadı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde verdiği hutbe sebebiyle bazı kesimlerin eleştirilerine maruz bırakılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi. Poyraz, "Cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinin bir bölümünde İslam'da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlatarak, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulunmuş, eşcinsellik, zina, gayrı meşru hayat ve her türlü fuhşiyatın toplumlarda çeşitli sorunlara yol açtığına değinmiş ve "Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanarak erdemli bir öğütte bulunmuştur. İslam, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma Hutbesi sırasında, tamamıyla İslam ve Kur'an'ı temel alarak ifade ettiği sözler, birtakım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışılmaktadır. Sayın Erbaş'ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir" ifadelerine yer verdi.

Poyraz, "Bu konuda en yetkili kişi olarak Erbaş'ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor, karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz. Biz MÜSİAD olarak, Müslümanları erdemli bir mücadeleye çağıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrimeşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. İslam dini, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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