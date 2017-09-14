Müsiad Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan Açıklaması

Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı ve yönetimini ağırlayan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Ensar Vakfının öğrencilere sağladığı burs ve barınma imkanlarıyla büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.



Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan'ı ziyaret etti. Ziyaret bir konuşma yapan Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanı Hüseyin Polat, Hüseyin Kalan'a başarılar dileyerek, "Başkanımız ekibiyle beraber memleketimize katkılar sağlayacak ve hayırlı hizmetlerde bulunacaklardır. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ensar Vakfı, 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne kadar yetiştirdiği devlet adamlarıyla, öğrencilere verdiği burslarla, büyük hizmetlerde bulunmuşlardır ve ülkeye katkı sağlamışlardır. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu - MALATYA