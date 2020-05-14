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MÜSİAD Kovid-19 sonrası üretim hamlesi için kolları sıvadı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerini bertaraf edebilmek amacıyla üretim-ticaret-yatırım üçgeninde üretim hamlesi başlattı.

MÜSİAD Kovid-19 sonrası üretim hamlesi için kolları sıvadı
14.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:30

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerini bertaraf edebilmek amacıyla üretim-ticaret-yatırım üçgeninde üretim hamlesi başlattı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, küresel iktisadi krize yol açan koronavirüs salgınının birçok uzman ve ekonomist tarafından, dünya ekonomik sisteminde tarihi bir dönüm noktası olması öngörülüyor.

Global düzeyde meydana gelen ekonomik krizin, salgından kaynaklanması, hastalık sorunun tamamen çözülmeden normalleşmenin olamayacağı düşüncesini de beraberinde getiriyor.

Dünyada meydana gelen ekolojik değişimler ve küresel ısınma sorunu, gelecekte de koronavirüs benzeri salgınların tekrar yaşanabileceğinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Bu bağlamda MÜSİAD, koronavirüs salgının etkilerinin giderilmesi ve olası yeni salgın ve afetler kars¸ısında üretim ve ticaret sisteminin sekteye ugˆramaması, tedarik ve yatırım hatlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir sistemin kurulabilmesi amacıyla MÜSI·AD Üretim ve Yatırım Üsleri projesini hayata geçirdi.

"Türkiye salgın sonrası dönemde dünyanın yeni tedarik noktası haline gelecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin salgın sonrası dönemde dünyanın yeni tedarik noktası haline geleceğini belirtti.

Kaan, "Türkiye, jeopolitik konumu itibarıyla avantajlı bir konumda yer alıyor. Korona sonrası süreçte, dünya riskleri dagˆıtmanın ne kadar önemli oldugˆunu anladı. Çin'e bagˆımlılıgˆın, kriz yönetiminde tüm yumurtaları aynı sepete koymakla aynı anlama geldigˆini gördü. Ayrıca kriz bitse bile psikolojik etkilerinin tam olarak sona ermesi ve üretim-ticaret algısının normalleşmesi zaman alacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaan, bu noktada Türkiye'nin hem koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyanın takdirini toplayan süreç yönetimi hem de steril ve güvenli üretim zinciri algısı ile dünyanın yeni tedarik noktası haline geldiğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte dünya ihracatında Çin ile rekabet edilen kalemlerde Türkiye'nin avantajlı bir konuma geleceğini kaydeden Kaan, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde (Almanya, Irak, I·ngiltere, I·talya, ABD) üretimde yas¸anacak kayıplar, yeni siparis¸lerin ithalat ile kompanse edilmesinin önünü açacaktır. Çin'in ekonomik toparlanma sürecine ragˆmen sosyal algının uzun vadede degˆis¸meyecek olması Türkiye'yi düs¸ük maliyetli yeni üretici olarak görme eğilimini artıracaktır. Çin, toparlanma sürecinde hızlı üretim ve stok ile fiyat kırma politikasına giderse bu kez ithalatta bağımlı olduğumuz girdi üzerinden yeni bir üretim politikasına gitmemiz mecburi olacaktır. Ayrıca düşük fiyattan piyasaya girecek Çin mamulleri ile rekabet edebilmek için ölçek büyüklüğünün yüksek oranda üretime hazır olması gerekecektir. Bilhassa gıda sektöründe yas¸anacak talep artıs¸ında Türkiye'nin Çin'e nazaran dünya tüketim algısındaki olumlu imajını bu noktada iyi değerlendirmek gerekiyor."

"Türkiye genelinde OSB projesini hayata geçirmeye başladık"

MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Oktay Dede ise MÜSI·AD Üretim ve Yatırım Üsleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dede, proje ile Türkiye'nin her yerinde her türlü olumsuz senaryonun hesaba katıldığı, kompleks üretim tesisleri kurulmasını amaçladıklarını belirtti.

Dede, "Türkiye ekonomisinin lokomotif unsuru KOBI·'lerimiz istihdamın, üretimin ve dış¸ ticaretin taşıyıcı unsurlarıdır. Mikro ve küçük is¸letmeler Anadolu'da mekansal manada çok sıkıntılı durumdadırlar. KOBİ'lerimiz genelde 30, 50, 80 ve 100 metrekare büyüklüğündeki dükkanlarda çalışmalarını sürdürüyor. KOBİ'lerin büyümesinin birincil s¸artı mekansal düzenlemedir. Türkiye'de küçük sanayi siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) var. Ancak burada, bu küçük sanayi sitelerindeki is¸letmelerin OSB'lere geçis¸ini kolaylas¸tıracak bir KOBI· yapılandırma üslerinin ins¸a edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda Türkiye genelinde OSB projesini hayata geçirmeye başladıklarını belirten Dede, "İlk tesisimizi Tekirdağ'da açtık. Şu an İstanbul Hadımköy'de ikinci prototipin inşasına başlandı. Biz bu projemize "MÜSİAD Üretim ve Yatırım Üsleri" projesi ismini verdik. İlgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarından da izin ve desteklerimizi aldık. Yakın süreçte tüm ülke genelinde projelerimizi hayata geçiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Tesislerin alt yapısı ve teknik detayları hakkında bilgi veren Dede, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında lojistik sisteminde sanitasyon kökenli tıkanmaların önüne geçilmesi amacıyla hem lojistik merkezi hem de dıs¸arıdan gelen ekipler için konaklama tesislerinin kurulması planlandı. Ayrıca, 14 günlük karantinalar da dahil olmak üzere her türlü izolasyonun sagˆlık tedbirleri alınmıs¸ konuk evlerinde sagˆlanacagˆı bir üretim ve tas¸ıma hattı da kurgulandı. Site içinde kurulan gümrüklü antrepo ile ihracat is¸lemleri kolay ve hızlı hale gelecek. Ek olarak paketleme ve yükleme sırasında maksimum ürün güvenligˆi ve sanitasyon uygulanabilecek. Ayrıca ticarette güvenilirlik ve itibar yönetimin sağlanması amacıyla siparis¸ sahibi firmaların bagˆlı oldukları ülkelerden gelecek denetçiler tarafından is¸lemler sanitasyon ve sair denetimler için de açık olacak."

Site içindeki tasarlanan mağaza sistemleri sayesinde salgın ve afet dönemlerinde hasarın minimum düzeyde tutulmasını öngördüklerini belirten Dede, "Oluşturulması planlanan tesislerde üretim ve ticaretin sagˆlıklı bir s¸ekilde devam etmesini sagˆlayacak üreticiler ve is¸ gücü için yas¸am kalitelerini düs¸ürmeden çalıs¸abilecekleri ortamı hazırlayan her türlü magˆaza yer alacak. Ayrıca, banka, kargo, PTT, yedek parça dükkanları,ıtriyat satış¸, market restoran gibi is¸letmelerin salgın ve afet dönemlerinde bu yapılar içinde devamlı çalıs¸masını sagˆlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dede, site içinde bulunan enerji tesisleri ve akaryakıt istasyonları sayesinde dıs¸arıya bagˆımlı olmadan ve çevreci bir bakıs¸ açısıyla kendi enerjisini üreten ve enerji maliyetlerini sistem içindeki firmalar lehine düs¸üren sistemler oluşturduklarını kaydetti.

MÜSI·AD Üretim ve Yatırım Üsleri projesi kapsamında Akademi-Kamu-Sanayi üçgeninde hareket edeceklerini kaydeden Dede, tesisler içerisinde nitelikli iş gücünün karşılanması ve ara eleman ihtiyacının giderilmesi amacıyla meslek liseleri, yurtlar ve barınma alanlarının oluşturulacağını ifade etti.

Öğrenciler için oluşturulan bu tesislerin kriz dönemlerinde de işçiler için kullanabileceğini belirten Dede, böylelikle üretimin aksamamasının önüne geçilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Dede, çalışanların ailelerinin de huzurlu bir yaşam sunabilmesi amacıyla kompleks içerisinde ayrıca, eczane, sağlık ocağı, hastane, cami, kapalı ve açık spor alanları ile tiyatro ve sinema salonları gibi sosyal yapıların da olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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