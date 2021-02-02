MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka, ihracat rakamlarını değerlendirdi
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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka, ihracat rakamlarını değerlendirdi

02.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:56
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılının ocak ayı ihracat rakamlarına göre Konya'nın 10'uncu sırada olduğunu bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılının ocak ayı ihracat rakamlarına göre Konya'nın 10'uncu sırada olduğunu bildirdi.

Okka, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının etkisiyle 2020 yılında ekonomi ve ticaretin tüm dünyada daraldığını anımsattı.

Sanayici ve iş adamlarının bu süreçte hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini aktaran Okka, şunları kaydetti:

"Durumu fırsata çevirerek ekonomimizdeki çarkları çeviren sanayici ve işadamlarımız, 2021 yılına hızlı bir giriş yapmıştır. Türkiye'nin ocak ayı ihracat rakamı 13 milyar 534 milyon 309 bin dolar. Konya'nın ise 203 milyon 695 bin dolar alarak gerçekleşmiştir. Rakamlara göre şehrimizin genel ihracattaki payı yüzde 1.51 ile 10. sıradadır. Yine şehrimiz, il bazında 2020 yılı ocak ayına göre yüzde 19,16 oranında artış göstermiştir. İnanıyoruz ki; ülkemiz ve şehrimiz, 2021 yılında daha da hızlı bir ivme yakalayarak, ihracat oranındaki artışını sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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