MÜSİAD Konya'dan Uzak Doğu'ya ticaret atağı

03.11.2019 14:52

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Türkiye'nin ve Konya'nın ihracat oranını, hedeflenen seviyeye çıkarmak için Endonezya ve Malezya'ya iş gezisi düzenledi.



MÜSİAD ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve 8 gün süren iş gezisinde, 200'e yakın Endonezyalı ve Malezyalı iş adamıyla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Serhat Yaya, MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komisyonu (MEKİK) Başkanı Ömer Karakuş ve beraberindeki üyelerin ilk durağı Endonezya oldu. Burada ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet daha sonra MÜSİAD Endonezya Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, karşılıklı işbirliği imkanları masaya yatırıldı.



Uzak doğu ülkelerine sefere çıkan MÜSİAD Konya Şube üyelerinin ikinci durağı ise Malezya'ydı. Başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen ve Malezya Büyükelçisi Prof. Dr. Merve Safa Kavakcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Malezya-Türkiye İş Forumunda, heyet 200'e yakın Malezyalı iş adamıyla ikili iş görüşmesi yaptı. Başkan Yardımcısı Serhat Yaya ve MEKİK Başkanı Ömer Karakuş, Malezya Büyükelçisi Prof. Dr. Kavakcı'ya MÜSİAD Konya Şubesi'nin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Heyet daha sonra, MÜSİAD Malezya Şube Başkanı Sabri Yardımcı'yı da ziyaret ederek Malezya ile iş fırsatlarını değerlendirdi.



"Konyalı iş adamlarına bir fırsat kapısı açtık"



Endonezya ve Malezya ticaret heyeti programını değerlendiren MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Serhat Yaya, "MÜSİAD, yurt dışında 94 ülkede 224 farklı noktada teşkilat ağına sahiptir. Yurt dışında bulunan şube ve temsilciliklerimizle aramızdaki iletişimi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Yurt dışında iş yapmak isteyen üyelerimizi şube ve temsilciliklerimizle görüştürerek ihracatlarını artırabilmeleri için destekte bulunuyoruz. Aynı zamanda yabancı iş adamlarını başta ülkemize ve şehrimize yatırım yapmaları için detaylı bilgiler aktarıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz iş gezimizde Konyalı iş adamlarına bir fırsat kapısı açtık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının tek yolu ihracattır. Bu bilinçle hareket ederek, yurt dışı iş gezilerimize ara vermeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"İhracat olanakları konusunda bir rapor hazırladık"



MEKİK Başkanı Ömer Karakuş ise, "MÜSİAD Konya Dış Ekonomik İlişkiler Komisyonu olarak, Uzak Doğu pazarında ihracat olanakları konusunda bir rapor hazırladık. Bu çalışmamızda, Endonezya ve Malezya'da iş adamlarımız açısından fırsatlar olduğunu gördük ve Ekim ayı içerinde rotamızı bu bölgeye çevirdik. Endonezya ve Malezya ticaret programımız oldukça verimli geçti. 200'e yakın B2B toplantısı gerçekleştirdik. İş adamlarımız, Endonezya ve Malezya ile ilişkileri güçlendirmek ve iş ortaklıkları kurmak için oldukça hevesliydi. İnşallah, yaptığımız bu temaslarımızın meyvelerini önümüzdeki günlerde toplayacağız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA