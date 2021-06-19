MÜSİAD KKTC Olağan Genel Kurulu yapıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı.

MÜSİAD KKTC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurulda, Kurucu Başkan Okyay Sadıkoğlu görevini Ramazan Gündoğdu'ya devretti.

Genel Kurula Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu iştirak etti. Genel Kurula çevrim içi bağlantıyla da MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Keçebir de katıldı.

Programın açılışında konuşan Sadıkoğlu, MÜSİAD KKTC adına 2014'ten itibaren yüksek ahlak ve ileri teknoloji hedefiyle yurt içinde ve dışında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek yeni yönetime açık desteklerini iletti.

MÜSİAD KKTC'nin yeni Başkanı Gündoğdu, Türkiye ve dünya çapında 12 binden fazla üye, 50 binden fazla işletme ve 2 milyon kişilik istihdam kapasitesiyle MÜSİAD'ın büyüklüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Gündoğdu, Kıbrıs Türkü iş insanlarının sorunlarına çareler üreteceklerini ve dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılaştıkları her sorunda yanlarında olacaklarını söyledi.

Yeni ticaret pazarlarının açılmasına vesile olmak adına KKTC ve Türkiye'den iş insanlarının daha iyi ilişki kurmaları için de gayret edeceklerini anlatan Gündoğdu, "Hükümetlerimize daima gerçekçi ve uygulanabilir önerilerde bulunacağız. Kadın ve genç girişimcilere sahip çıkarak destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Abdurrahman Kaan ise KKTC'nin başta turizm olmak üzere, ulaşım, acentecilik, güneş enerjisi, mobilya, narenciye ve süt ürünleri sektörlerinde ciddi bir potansiyel taşıdığını, doğru politika ve planlamalarla KKTC'nin diğer ülkelerle olan iş birliklerinin artırılabileceğini aktardı.

"Türkiye olarak hem mali hem de teknik desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz"

Büyükelçi Başçeri, dünyanın salgınla birlikte olağanüstü bir dönemden geçmekte olduğunu, Mart 2020 öncesi koşullara dönmenin pek mümkün görünmediğini ve değişen koşullara en hızlı uyum sağlayanların üreten ülkeler olduğuna dikkati çekti.

KKTC'de de sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmak adına yeni şeyler konuşma zamanının çoktan geldiğini vurgulayan Başçeri, "Yeni normal adını verdiğimiz bu süreçte ihracatın, üretimin, imalat sektörünün, sanayileşmenin ve sanayicinin önemi bir kere daha ortaya çıkmıştır. KKTC'de ağırlıklı olarak hizmet sektörüne dayalı bir ekonomik yapının ortaya koyduğu zorlukları salgın döneminde hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

Başçeri, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreçte üreten ve ürettiğini ihraç eden bir KKTC hedefiyle ilgili tüm sektörlere, hem mali hem de teknik desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

MÜSİAD KKTC'nin de hem makroekonomik politikaların belirlenmesinde hem de bunların uygulamalarında göstereceği etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının siyasete itici güç olabilecekleri yönündeki özendirici ve örnek bir sivil toplum kuruluşu olma görevini de yerine getireceğine yürekten inandığını kaydeden Başçeri Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan