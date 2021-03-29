MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nde görev değişimi
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MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nde görev değişimi

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nde görev değişimi

MÜSİAD Kırşehir Şubesi Başkanlığına iş insanı Ömer Ali Öz'ün getirildiği bildirildi.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi Başkanlığına iş insanı Ömer Ali Öz'ün getirildiği bildirildi.

Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görev süresi dolan eski başkan Feyzullah Duran'ın yeni görev talep etmemesi üzerine yerine Öz getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Ali Öz, yaptığı hizmetlerden dolayı Duran'a teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını yürüteceğini ifade etti.

Kırşehir'in kalkınmasında yardımcı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Öz, "Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket edeceğiz. Kırşehir'de iş insanlarının girişimcilerin ve üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzullah Duran da genç arkadaşlarının her alanda olduğu gibi sivil toplum örgütlerinde de aktif ve katılımcı olmaları ve bu çerçevede sorumluluk almaları gerektiğine inandığı için biten görev süresinin uzatılması talebinde bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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