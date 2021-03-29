MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | Ekonomi

- MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kdz. Ereğli 21. Olağan Genel Kurulu yapılırken, tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Çınar güven tazeledi.

- MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi

ZONGULDAK - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kdz. Ereğli 21. Olağan Genel Kurulu yapılırken, tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Çınar güven tazeledi.

MÜSİAD Kdz. Ereğli 21. Olağan Genel Kurulu, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Saffet Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki sanayici ve işadamları, MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

MÜSİAD'ın Ereğli'deki önemine vurgu yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında, "Ereğli için her konuda diyalogları ön planda tutmak suretiyle, yerli milli anlayışı ile, ekonomik ticari noktalarda gelişmesi için hep kardeşliği ön planda tutmuştur. Geçmiş dönemde ve bugün görev yapan yöneticilerine Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum. Ereğli'ye daha büyük hizmetler yapmak heyecanıyla, elele vermek suretiyle bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

Vali Tutulmaz'dan Turizm için yatırıma davet

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz genel kurulda bölgenin turizm noktalarına değinerek, potansiyel doğal güzelliklere vurgu yaparak şunları söyledi:

"Doğal güzelliklerimiz bu bölgenin büyük şehirlere yakın olması dolayısıyla turizm getirisi olabileceğini düşünüyorum. Siz değerli yatırımcılarımızdan turizmin alt yapısına dönük olarak yatırımlarınızı bekliyoruz. Çünkü bu sadece devlet eliyle yürüyecek iş değildir, bir taraftan da siz değerli yatırımcılarımızdan turizmin değişik alanlarında yatırım yapmaya davet ediyoruz. Tarımla ilgilenmek istiyorum diyen arkadaşlarımız varsa yine Çaycuma bölgesinde Organize Tarım Bölgesi oluşturuldu. Burada Nisan ayından itibaren altyapı çalışmalarına başlanacak."

Konuşmaların ardından plaket takdimine geçildi. Genel Kurul hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Divan heyetinin seçimi yapıldı. MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar tarafından faaliyet raporu okundu. 2021-2022 faaliyet raporu programı okunarak oy birliği ile kabul edildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda Abdulkadir Çınar yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Abdulkadir Çınar, Rafet Kılıç, Kemal Gülbay, Fevzi Turan, Mehmet Remzi Alim, Yavuz Sesli, Recep Vural, Zafer Sucu, Mahmut Doğan ve Özkan Malhatun.

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Ali İhsan Su Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 22:03:48. #1.16#
title