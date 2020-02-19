MÜSİAD Kayseri Şubesi'nden üyelerine bilgilendirme toplantısı

19.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:08

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi, üyelerine yönelik KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD Kayseri Şubesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, katılımcılara KOSGEB'in işletmelere sağladığı destekler ve desteklerden etkin bir biçimde faydalanma konularında bilgi verildi.

Yurt dışı pazar destek programında toplam limitin 300 bin lira olduğunu ve bu desteğin yüzde 70'inin hibe, yüzde 30'unun faizsiz geri ödeme şeklinde olacağını belirten satış müdürü Bekir Oğuz Erkiletlioğlu, destek unsurları ve desteklenecek proje giderleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bu programla 2 personele üst limit desteği olarak 90 bin, yazılım 50 bin, donanım 50 bin olmak üzere 100 bin lira destek alınabileceğini aktaran Erkiletlioğlu, şunları kaydetti:

"Tanıtım ve reklam giderleri olarak toplamda 100 bin lira, yurt dışı fuar ve seyahat giderlerinde 150 bin lira, test analiz ve belgelendirme giderlerinde 100 bin lira, hizmet alım giderlerinde 100 bin lira oranlarında destekler alabilirsiniz. Bu programın önceki destek programlarından farkı, siz işletme olarak gerekli yatırım ve harcamayı yapıyorsunuz, yaptığınız harcama faturası ile KOSGEB'den ödemenizi talep ediyorsunuz. Yüzde 70 hibe, yüzde 30 ise faizsiz olarak geri ödeme yapıyorsunuz."

Kaynak: AA