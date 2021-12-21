MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Kütahneci'den Türk lirasına destek açıklaması
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı önlem paketine ilişkin, "Aslında bu seviyelere çıkan doların birkaç açıklama sonrasında nasıl indiği, doların üzerinde oynanan oyunları ortaya çıkardı.
KAYSERİ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı önlem paketine ilişkin, "Aslında bu seviyelere çıkan doların birkaç açıklama sonrasında nasıl indiği, doların üzerinde oynanan oyunları ortaya çıkardı." dedi.
AA muhabirine konuşan Kütahneci, Türk ekonomisini sadece dolarla ya da dövizdeki hareketlerle tanımlamanın doğru olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdiklerini aktaran Kütahneci, şöyle konuştu:
"12 aydaki ihracat rakamlarına, son 3 aydaki cari fazlaya ve ortalama yüzde 5,5 büyüme sağlayan Türkiye ekonomisine baktığımızda ekonomiyi sadece doların düşmesiyle ya da yükselmesiyle tanımlamanın doğru olmadığı kanaatindeydik. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı ve 2, 2,5 yıl önce startı verilen istihdam, imalat ve ihracat, üretim odaklı ekonomi anlayışına biz o zamandan beri destek oluyorduk, desteğimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından yaşanan tabloyu hep birlikte gördük. Aslında bu seviyelere çıkan doların birkaç açıklama sonrasında nasıl indiği, doların üzerinde oynanan oyunları ortaya çıkardı. Bir köpük şeklinde yukarı çıkan dolar birdenbire aşağı indi."
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri