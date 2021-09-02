MÜSİAD Kars şubesinin yeni hizmet binası açıldı
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MÜSİAD Kars şubesinin yeni hizmet binası açıldı

MÜSİAD Kars şubesinin yeni hizmet binası açıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars şubesinin yeni hizmet binası açıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars şubesinin yeni hizmet binası açıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İnönü Caddesi'ndeki yeni hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın, Türkiye'nin yerli ve milli sanayisinin öncüsü bir sermaye platformu olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın Türkiye ve dünyada sahada en etkin ve yaygın, eşine nadir rastlanır bir sermaye platformu olduğunu ifade eden Kaan, şöyle konuştu:

"Bu özelliğiyle de MÜSİAD, ülkemizin gerek ekonomik, gerekse sosyal açıdan kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş ve en ince saha bilgisine dahi hakim olmanın verdiği güçle ilerlemektedir. MÜSİAD, gittikçe büyüyen saha yaygınlığıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizin bir sermaye elçisi, yatırım ajansı, ticari ve ekonomik diplomasi kuruluşu ve hatta devletlerarası münasebetler söz konusu olduğunda, çok taraflı ekonomik ve ticari ilişkilerin diplomatik ortamının hazırlanmasında gönüllü bir platformdur."

Kaan, 2020 yılında birçok ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik ve sosyal anlamda sarsıldığına işaret ederek, "Ülkemiz yaşanan ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdi, bugün de bu grafiği başarıyla sürdürüyoruz. Bugünlerde hem aşılamanın giderek artan etkisi hem de devletimizin pandemi yönetiminde uyguladığı etkin politikaların sonucu olarak geçtiğimiz normalleşme koşulları bizleri nihayet yeniden bir araya getirmektedir." diye konuştu.

Vali Türker Öksüz ise MÜSİAD'ın ülkenin ekonomisini ve ticaretini geliştirdiğini aktardı.

Derneğin istihdama katkılarından da bahseden Öksüz, "İlimizin ekonomisinin gelişmesi ve katma değer yaratılması adına önemli ölçüde çözüm yolları üreteceğini, 2023 hedeflerimize ulaşmamız konusunda MÜSİAD'ın çalışmalarını daha da yaygınlaştıracağını ve etkinleştireceğini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç da MÜSİAD'ın ülke ve bölge ekonomisine katkılarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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