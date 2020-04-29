MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Çınar: " Allah'ın hükümlerini insanlara bildirmek ilahi bir...
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MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Çınar: " Allah'ın hükümlerini insanlara bildirmek ilahi bir...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, geçtiğimiz Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde verdiği hutbe sebebiyle belirli kesimlerin eleştirilerine maruz bırakılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek açıklamasında bulundu.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Çınar: 'Allah'ın hükümlerini insanlara bildirmek ilahi bir...
29.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:16

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, geçtiğimiz Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde verdiği hutbe sebebiyle belirli kesimlerin eleştirilerine maruz bırakılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek açıklamasında bulundu.

Allah'ın hükümlerini insanlara bildirmenin suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluk olduğunu belirten Çınar, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde temsili Cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinin bir bölümünde İslam'da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlatarak, 'Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım' çağrısında bulunmuş, eşcinsellik, zina, gayrı meşru hayat ve her türlü fuhşiyatın toplumlarda çeşitli sorunlara yol açtığına değinmiş ve 'Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim' ifadelerini kullanarak erdemli bir öğütte bulunmuştur. İslam, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Çınar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma Hutbesi sırasında, tamamıyla İslam ve Kur'an'ı temel alarak ifade ettiği sözler, bir takım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışılmaktadır. Sayın Erbaş'ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır. Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Bu konuda en yetkili kişi olarak Sayın Erbaş'ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor; karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz. Biz MÜSİAD olarak, Müslümanları erdemli bir mücadeleye çağıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrı meşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. İslam dini, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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