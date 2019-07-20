MÜSİAD, kan bağışı kampanyası düzenledi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gaziantep Şubesinde geleneksel kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ile birlikte MÜSİAD ve Genç MÜSİAD'ın üyeleri ve çalışanları da kan bağışında bulundu.

MÜSİAD Gaziantep dernek binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında kan veren Çelenk, "MÜSİAD ve Genç MÜSİAD yönetim kurulundan üyelerine kadar kanın aciliyetinin ve sürekli ihtiyaç olduğunun farkındayız. MÜSİAD ailesi olarak bu farkındalık projemizi 'Senin Kanın, Başkasının Canı' sloganı ile kan bağışı programımızı geleneksel hale getirdik" dedi.

"Dayanışma ruhu bizim kanımızda var"

Çelenk sözlerinin devamında, "Kan bağışı toplumumuzda en büyük dayanışma örneklerindendir. Sadece bir farkındalık projesi yürütmüyoruz kan vermeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Öyle ki Türk Kızılay'ı her gün hastaları için 9 bin ünite kan bağışı yapmak zorunda. Bizler şehrimize ve bölgemize örnek olmak amacıyla düzenli periyotlar halinde tüm üyelerimiz, çalışanlar, eş, dost, sevenlerimiz ve bizi destekleyenlerimiz ile birlikte MÜSİAD Gaziantep dernek binamızda kan bağışında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk Kızılay'ı gururumuz"

Türk Kızılay'ının toplumlar için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Çelenk, "Türk Kızılay'ı dünyanın neresinde dara düşmüş, mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Türk Kızılay'ı sadece kan ihtiyacını karşılamıyor, kimin nerede bir ihtiyacı varsa el uzatıyor. Bugün dünyanın neresinde bir acil çağrı duysa elini uzatan Türk Kızılay'ı bulunduğu afet bölgesine ilk önce giden ve en son elini çekendir. Bu sebepten ötürü bizler de elimizden ne geliyorsa yapacağız ve Türk Kızılay'ımızın yanında duracağız" şeklinde konuştu.

Katılımcılara ödül

MÜSİAD Gaziantep dernek binasında gerçekleştirilen kan bağışı programında tüm katılımcılara günün anlam ve önemini hatırlatacak madalyalar da takdim eden Çelenk, katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA